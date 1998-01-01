الاقتصاد واتحاد الصناعات الجلدية والجلود يبحثان التعاون المشترك لتطوير القطاع

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين على ان تطوير وتحديث الصناعة الوطنية يحظى بأولوية رئيسية في مشاريع وبرامج الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص لدورها المهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل وبحضور رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية لبحث سبل وتطوير قطاع الاحذية والجلود، والوقوف عند سياسات وإجراءات وزارة الاقتصاد الوطني في دعم هذا القطاع.

وأشارت الوزيرة عودة الى إطلاق وزارة الاقتصاد الوطني برنامج لتطوير التجمع العنقودي لتطوير قطاع الاحذية في مدينة الخليل، بقيمة نصف مليون يورو، بدعم من الوكالة الايطالية للتنمية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الامر الذي سينعكس ايجاباً على تحسين وتطوير قدرات المنشآت الصناعية العاملة في القطاع.

واجمع اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب التسويقي، وتفعيل اللجان المشتركة ذات الصلة بهذا القطاع وتصميم مزيد من البرامج التي من شانها تعزز المنافسة العادلة لهذا القطاع الهام، بالإضافة الى مضاعفة الفرص التسويقية لهذا القطاع في الاسواق الدولية.

وأشار اعضاء اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية الى النشاطات المراد تنفيذها مستقبلاً لمضاعفة حصة هذا القطاع في السوق المحلي والدولي مذكراً انه تم خلال الفترة الماضية تصدير شحنات من الاحذية الى المملكة الاردنية الهاشمية.