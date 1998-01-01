إتلاف 130 كيلو سمك "سردين" مغشوش في خان يونس

خانيونس / سما /

أعلنت اللجنة الصحية المكونة من مفتشي الصحة في بلدية خان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني عن إتلاف (130) كيلو سمك مغشوش تم ضبطه مع أحد التجار خلال تجهيزه لبيعه في الأسواق.

وذكر مسئول قسم الصحة العامة في بلدية خان يونس الأستاذ سعيد الأسطل أن معلومة وردت إلى اللجنة الصحية تفيد بقيام أحد التجار بإحضار سمك من نوع "سردين" مجمد وغسله بمياه البحر ورش الرمال عليه ليظهر بأنه طازج، مؤكداً على أن اللجنة قد تحركت على الفور نحو شاطىء بحر خان يونس وبمساعدة الشرطة البحرية التي كشفت ملابسات الحادثة حيث تم التحفظ على كامل الكمية وتحرير محضري الضبط والمصادرة والإتلاف وفق الشروط الصحية المتبعة.

وبين الأسطل أن اللجنة قامت بتحويل التجار المذكورين للأجهزة القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، داعياً كافة السكان إلى ضرورة الانتباه والتدقيق في صلاحية الأغذية المعروضة سواء كانت المعلبة أو اللحوم والأسماك المجمدة والطازجة والتواصل مع البلدية للحفاظ على السلامة والصحة العامة.