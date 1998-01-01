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هنية يهاتف أبو الغيط مطالباً ضرورة التوجه للجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال

الإثنين 02 أبريل 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف أبو الغيط مطالباً ضرورة التوجه للجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال



غزة / سما /

 هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية د.أحمد أبو الغيط.

وقالت حركة حماس في بيانٍ صحفي، أنّه جرى خلال الاتصال بحث الجريمة الإسرائيلية التي اقترفت بحق المشاركين في مسيرة العودة في قطاع غزة حيث خرج ابناء الشعب الفلسطيني في مسيرة سلمية في ذكرى يوم الأرض من اجل كسر الحصار وعلى طريق تأكيد وتحقيق حق العودة تعرضت لإطلاق النار المباشر ونية القتل من قبل الاحتلال.

وأكد هنية على، أهمية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك ضرورة التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا المجزرة الإسرائيلية.

ومن جهته شدد أبو الغيط على موقفه القاطع بإدانة الجريمة الإسرائيلية بحق المشاركين في المسيرة السلمية مشيرا الى ان الجامعة العربية سوف تعقد غدا اجتماعا لمناقشة هذا الامر وسوف تتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث.

وعبّر معالي الأمين العام عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتعازيه الحارة لأهالي الشهداء وامانيه بالشفاء العاجل للجرحى.

وأشار إلى، أنّه تم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار المشاورات والتواصل لمتابعة التطورات لا سيما و ان ما قام به جنود الاحتلال له تأثيراته في الرأي العام الدولي والإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

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