رئيس بلدية غزة يتفقد مخيم العودة شرق المدينة

غزة / سما /

أجرى رئيس بلدية غزة، م. نزار حجازي، جولة تفقدية لمخيم العودة قرب المنطقة الصناعية شرق المدينة، وأعمال فرق البلدية المتواجدة في المكان. ورافق رئيس البلدية في الجولة مدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل.

واطلع م. حجازي، على أعمال فرق وطواقم البلدية العاملة في المكان، واستمع إلى شرح من مسؤولي البلدية المتواجدين هناك، حول الأوضاع في المخيم خلال الأيام الماضية.

وشدد رئيس البلدية على ضرورة تقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين المتواجدين في المخيم، والعمل على راحتهم قدر الإمكان، والحفاظ على النظافة وإزالة النفايات الصلبة.

وأكد أن مشاركة البلدية نابعة من حرصها على خدمة سكان المدينة، بعد اعتبار المخيم أحد أحياء مدينة غزة، وتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في العودة لأراضيه المحتلة والتي هجر منها عام 1948.

يذكر أن بلدية غزة قد جهزت مخيم العودة شرق المدينة، من خلال تسوية نحو 50 دونمًا، وتمديد شبكات للكهرباء والإنارة، وتجهيز 24 دورة للمياه، وتركيب 22 خزانًا للمياه بسعة 50 متر مكعب، وتمديد الشبكات الخاصة بذلك، وتجهيز مولدات كهربائية لإنارة المكان في حال انقطاع التيار، وتجهيز شبكات لتصريف مياه الصرف الصحي.

وتشمل أعمال البلدية في المخيم: تنظيف المكان وجمع النفايات الصلبة وترحيلها، إمداد المخيم بالمياه، تصريف مياه الصرف الصحي، الإشراف على المكان ومتابعة كافة التجهيزات والأمور الفنية، تشغيل المولدات الكهربائية لإنارة المكان.

وكانت اللجنة التنسيقية لـ"مسيرة العودة الكبرى" قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عزمها الانطلاق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية في 30 مارس/ آذار والذي يصادف الذكرى 42 ليوم الأرض، تشمل جموع اللاجئين من شتى أماكن لجوئهم المؤقت صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لتحقيق حق العودة الذي نصت عليه كافة القرارات والمعاهدات الدولية.