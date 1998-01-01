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تربية قلقيلية تنظم مسابقة تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد

الإثنين 02 أبريل 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في قلقيلية مسابقة تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة ثماني مدارس، وذلك استكمالا لتنفيذ برنامج الدور التربوي في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، واشرف على تحكيم  المسابقة المشرفين التربويين: هناء داود، ومفيد السلخي، وفاروق عرار.

 نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية اشارت الى أهمية المسابقة في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة لدى الطلبة ودورها في تنشئة جيل واعٍ تجاه دوره في بناء مجتمعه ودولته، بالإضافة الى الدور الذي تلعبه هذه النشاطات في التوعية المجتمعية بأهمية انفاذ القانون وضرورة محاسبة المخالفين، ومكافحة الفساد ومؤشراته وصولا الى فلسطين خالية من الفساد، وشكرت فحماوي المدارس المشاركة والفرق الطلابية فيها، ولجنة التحكيم والاشراف على المسابقة.

واصدرت لجنة التحكيم نتائج المسابقة بحصاد مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية للمركز الأول من خلال مشروع  عمل من اعداد وتقصي الطالبات: منار دحبور، رغد مصطفى، سبأ حسين، رشيدة خليل، بمتابعة المعلمة اغادير الصيفي حيث سيتم تكريمهم على مستوى الوزارة، في حين حصلت كل من مدرسة بنات الشارقة الثانوية ومدرسة بنات عزون عتمة الثانوية على المركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت كل من مدرسة بنات اماتين الثانوية ومدرسة بنات راس عطية الثانوية.

#تربية قلقيلية #مسابقة

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