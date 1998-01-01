قطر تفي بوعدها و تدعم "الاونروا" بـ 50 مليون دولارا

غزة / سما /

تبرعت قطر بتعهدها غير المسبوق بمبلغ 50 مليون دولاراً للأونروا خلال المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في روما، واصبحت واحدة من كبار الجهات المانحة وسيكون لها أثر رئيس على قدرة الوكالة بمواصلة خدماتها الحيوية لمجتمع لاجئي فلسطين المعرض للمخاطر، خلال فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة مالية كبيرة.



وقدمت قطر التعهد الأكبر الذي من شأنه أن يحمي سبل وصول أطفال لاجئي فلسطين إلى التعليم في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان لما تبقى من السنة الدراسية الحالية علاوة على قيامه بحماية الخدمات الأساسية والضرورية الأخرى التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 15 آذار تحت عنوان "المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية – الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا"، واثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي كان موجودا في المؤتمر، على قطر لقيامها بالإعلان عن التمويل للأونروا قائلاً "إنني أقدم الشكر الحار للأمير على التبرع القطري السخي لدعم لاجئي فلسطين".



وأعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني عن الأهمية التي توليها قطر لتمويل الخدمات الأساسية للأونروا قائلاً "تأكيدا على سياسة الدعم الثابت التي توليها دولة قطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، فقد أعلنت دولة قطر عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار من أجل تمكين الأونروا من تقديم الخدمات الضرورية للاجئي فلسطين".وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه قائلا "إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على ثقته القوية بالأونروا".



يذكر أن الشراكة بين الأونروا وبين دولة قطر قد دأبت على النمو منذ سنوات، ومع هذا التبرع غير المسبوق فهي ستدخل الآن مرحلة جديدة، مع تركيز كبير على التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، وتحديدا في كل من سوريا وغزة.

