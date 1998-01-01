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كيف تتصرفين إذا رفض حبيبك الارتباط بكِ

الإثنين 02 أبريل 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتصرفين إذا رفض حبيبك الارتباط بكِ



وكالات / سما /

قد تقع النساء في إشكالية أن تكون أحد طرفي علاقة غير محددة أو مفهومة، بسبب خوف بعض الرجال من الارتباط بشكل جدي، سواء خوفا من المسؤولية، أو من حدوث مشكلات مع تطور العلاقة، أو الالتزام بامرأة واحدة الباقي من عمرك، أو فقد مساحته الشخصية، وأحيانا الخوف من الجرح.

لكن كل هذا الخوف هو مشكلة هذا الرجل وليست مشكلتك أنتِ لذلك إذا كنتِ أحد طرفي هذه العلاقة فعليكِ القيام بهذه الخطوات:

– أخبريه بما تريدين:

أول ما يجب أن تقومي به لتخلي مسؤوليتك هو أن تصارحيه بما تريدين، ربما يعتقد أنك لستِ في حاجة للارتباط الجدي هذه الفترة وأن هذا الوضع مريح بالنسبة لكِ، لذلك يجب أن توضحي له أنكِ في حاجة إلى الارتباط بشكل جدي وبوضوح، وأنكما تجاوزتما فترة الإعجاب والغزل، وعليكما التفكير في علاقة ذات معالم أكثر وضوحا.

– ضعيه جانبا:

إذا لم يستجب إلى رغبتك، ولم يبدِ أي رغبة في الارتباط بكِ فعليكِ وضعه في مكانه الصحيح، وهو أن يكون مجرد صديق، ولا تتجاوبي مع أي عبارات إطراء يقولها لكِ أو أي دعوة للخروج معه، فهو من اختار.

– استمري  بحياتك:

يجب ألا تتوقف حياتك عند وجود رجل لم يرد أن يحدد شكل علاقتك به، فالحياة لا تزال أمامك، لهذا عليكِ أن تثقي في نفسك من جديد وأن تقومي بفتح قلبك من جديد، وإنهاء هذه القصة المأساوية.

– أعيدي علاقاتك القديمة:

لا بد أن تعيدي من جديد علاقتك التي انقطعت بأصدقاء بسبب انشغالك بهذه العلاقة غير المفهومة، حاولي أن تشغلي نفسك عن التفكير في هذه القصة التي لم تنجح.

#الارتباط #الحبيب

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