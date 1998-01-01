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قوات الاحتلال تعتقل (20) مواطناً من الضفة بينهم أطفال

الإثنين 02 أبريل 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (20) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس.

وبين نادي الأسير أن (14) مواطناً بينهم أطفال جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية ومخيم شعفاط في القدس عرف منهم: محمد أشرف عبيد (13 عاماً)، وصالح الفاخوري (12 عاماً)، وإسماعيل علي عاصي (13 عاماً)، وعلي أمجد عطية (17 عاماً)، ويونس سفيان عبيد (15 عاماً)، ورضا محمد عبيد (17 عاماً)، ومحمد إبراهيم درويش، ومحمد أحمد درويش، علاوة على أحمد عوض الله درباس، ومصطفى الهشلمون.

ومن محافظة نابلس اعتقل الاحتلال كلاً من: حمزة خويره، ومحمد الكوني، وخالد الطويل، كذلك جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهم: مؤمن عبد المجيد (13 عاماً) من بلدة ترمسعيا، وصلاح البرغوثي (22 عاماً) من بلدة دير غسانة.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من بلدة بيت فجار وهو محمود محمد ثوابته.

#قوات الاحتلال

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