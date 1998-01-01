16 علما فلسطينيا في نادي سلتيك الأسكتلندي احتجاجا على أحداث غزة

غزة / سما /

رفع مشجعو فريق سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم 16 علما فلسطينيا، وهو عدد الفلسطينيين الذين سقطوا الجمعة المنصرمة اثناء الاحداث بجوار السياج الحدودي.

ولعب فريق سلتيك الأسكتلندي السبت أمام روس كاونتي اف سي ضمن مباريات الدوري الاسكتلندي، وفاز الفريق على منافسه بالنتيجة 3:0. وخلال المباراة، رفع انصار الفريق المعروفون بتأييدهم للفلسطينيين، الاعلام الفلسطينية احتجاجا.

وعوقب نادي الفريق مرات عديدة بسبب رفع الاعلام الفلسطينية ويرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم خلط السياسة بالرياضة، وخصوصا كل ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم قد سبق وفرض غرامة مالية على بطل الدوري بعد أن رفع مشجعوه الأعلام الفلسطينية خلال مباراة جرت مع فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضمن مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال أحد منظمي الاحتجاج إن "مشجعي الفريق يقفون بجانب المظلومين حول العالم، وضد كل أشكال القمع، فالنادي الذي أنشئ على أيدي الفقراء والمهمشين يتضامن مع المهمشين حول العالم، وكما تضامنا في السابق مع جنوب إفريقيا نتضامن اليوم مع الفلسطينيين".