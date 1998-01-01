محمد عبده لـ"رامز جلال":"مش انا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز"

عالم الفن

يبدو أن الفنان رامز جلال يحاول جاهداً هذا العام في مقلبه في رمضان2018، أن ينوع في ضيوفه وأن يستضيف نجوماً لا يتوقعهم الجمهور أبداً، ليقع اختياره على الفنان محمد عبده!



حيث كشف الصحفي عبدالله مخارش أن رامز جلال حاول إغراء الفنان محمد عبده ليحل ضيفاً في مقلبه في رمضان المقبل، من خلال عرض مبلغاً مالياً ضخماً على أمل أن يوافق، إلا أن نجم العرب وبخه ورفض عرضه بالتأكيد قائلاً له: "مش انا اللي ارمي تاريخي في الطين يا رامز" وفق موقع "نورت".



وأبدا محبو محمد عبده إعجابهم الشديد بموقفه وعدم مواقفته على الظهور مع رامز جلال، معتبرين أن نجم العرب رمزاً لا يجب الاستهانة به.



من المتداول عن مقلب رامز جلال في رمضان 2018، إنه يدور في روسيا حيث سيتم إقناع النجوم بالسفر إلى هناك من أجل تشجيع المنتخبات العربية في كأس العالم، ليقعوا ضحية رامز جلال الذي سيظهر لهم على هيئة دب قطبي مثلما كشفت التسريبات.



