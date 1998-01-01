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أنغام تهدد بمقاضاة مجلة "الجرس"بسبب أزمة "مخدرات" أصالة

الإثنين 02 أبريل 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنغام تهدد بمقاضاة مجلة "الجرس"بسبب أزمة "مخدرات" أصالة



عالم الفن

عبرت الفنانة المصرية أنغام عن إستيائها الشديد بسبب مقال نشرته مجلة الجرس اللبنانية ذكر أن الفنانة السورية أصالة أبلغتها بأنها توقفت عن تعاطي المخدرات مؤكدة أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة.

وأكدت أنغام عبر حسابها على تويتر أنها ستقاضي "محررة المقال ورئيس التحرير ورئيس مجلة ادارة المجلة في حال عدم تكذيب الخبر الكاذب الذي زج بإسمي فيه لمحاولة الإساءة للعلاقة القوية التي تربطني بالنجمة أصالة".


هذا وعادت مجلة الجرس وكذبت الخبر زاعمة انه كان مجرد "كذبة نيسان" وقالت المجلة وفق مواقع لُبنانية:

نشرنا عددًا من الأخبار الكاذبة لمناسبة هذا اليوم العالمي للكذب، ووقعت الفنانة المصرية أنغام ضحية كذبتنا، وهدّدت، عبر صفحتها على الإنستغرام وعلى التويتر، بمقاضاتنا عبر المحاكم بعد أن كتبنا خبراً كاذباً عن أصالة نصري بعنوان (أصالة نصري: أقلعت عن المخدرات وأعتذر لأني كذبت) كتبنا فيه بأن أصالة اعترفت بتعاطيها للمخدرات واتصلت بصديقتها أنغام واعترفت لها.

أنغام طلبت منا أن نكذّب الخبر وإلا ستقاضينا، ونسيت أن اليوم هو (كذبة أول نيسان)، ويحق لنا أن ننشر أخباراً من نسج خيالنا بعيداً عن الحقيقة والدقة وأكلت الضرب، ويبدو أنها لم تعرف بأنها كذبة نتيجة تحريض صديقتها ولم تتقبل الأمر كما غيرها من نجمات لبنان والعالم العربي.

 
#أنغام #مجلة الجرس #اصالة

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