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فيديو.. محجبة تتعرض لاعتداء وحشي في ميشيغان الأمريكية

الإثنين 02 أبريل 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. محجبة تتعرض لاعتداء وحشي في ميشيغان الأمريكية



وكالات / سما /

تعرضت طالبة مسلمة محجبة، تبلغ من العمر 19 عاما، لاعتداء وحشي حين كانت في مستشفى بومونت بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية.

وبحسب تقارير إعلامية تعود الحادثة إلى شهر فيفري/ شباط الماضي عندما كانت الطالبة تسأل موظفة الاستقبال بالمستشفى إذا ما تعرضت لكسر في فكها، بعد سقوطها في اليوم السابق، قبل أن يباغتها شخص غريب من الخلف ويوجه لها عدة لكمات على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل رجال أمن بسرعة كبيرة ويطرحه أرضا.

وجرى اعتقال الجاني، الذي اعترف بأنه اعتدى على الفتاة، على أن تتم محاكمته، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

وقالت الضحية إنها تخشى أن تكون قد تعرضت للهجوم بسبب معاداة الإسلام على اعتبار أنها كانت الفتاة الوحيدة التي ترتدي الحجاب.

واتضح أن الجاني، البالغ من العمر 57 عاما، كان يتجول في أروقة المستشفى ويضايق المرضى من أجل المال والسجائر. و كان هذا أحد النقاط، التي اعتمدت عليها الضحية في رفع دعوى ضد المستشفى لفشله في حمايتها.

#محجبة #ميشيغان

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