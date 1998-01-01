السلطة الفلسطينية : امامنا خيارين للتحرك في الامم المتحدة

رام الله / سما /

قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي ان هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطيني المقبل في الامم المتحدة اما الطلب من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال في غزة او تقديم مشروع قرار في مجلس الامن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا الى ان الخيار الاول يضمن عدم تراجع الامين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق فيما ستحاول الولايات المتحدة إفشال اقرار مشروع القرار في مجلس الامن.

وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين على استمرار المشاورات مع كافة الاطراف للتحرك نحو مجلس الامن الدوليوالجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية حسب تعليمات السيد الرئيس في كيفية التوجه لهذه المنظمات لتشكيل لجنة تحقيق في احداث يوم الارض في قطاع غزة.واشار وزير الخارجية الى استمرار الاتصالات مع مختلف الجهات والهيئات الدولية حيث تمت مخاطبة المقررين الخاصين لحقوق الانسان والمحكمة الجنائيةالدولية على اعتبار ان ما قامت به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني.من جهة ثانية، يتوجه المالكي الى باكو في اذربيجان غدا لحضور مؤتمر وزراء خارجية عدم الانحياز حيث سيتم مطالبتهم بتأييد الخطوات الفلسطينية اللاحقةفي المنظمات الاممية.وفيما يتعلق بالقمة العربية المرتقبة في الرياض، اكد المالكي انه سيجري قريبا اضافة ملف المجازر التي ارتكبها الاحتلال قبل ايام في غزة بعد اعتمادمشاريع القرارات الفلسطينية خلال الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضي تمهيدا لإقرارها في القمة.

وحول الاعتراف بدولة فلسطين، اشار المالكي الى ان الجهود الفلسطينية متواصلة في هذا الاطار، مشيرا الى اجتماع برلمان سلوفينيا الذي سيبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين هذا الشهر، وكذلك متابعة هذا الموضوع مع الجانب الفرنسي الذي ينتظر نتائج لقاء ماكرون ترامب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وعلى ضوئه سيحدد مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.