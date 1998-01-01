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أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور

الإثنين 02 أبريل 2018 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يتفقد قواته على الحدود السورية مرتديا الزي العسكري (صور



انقرة / وكالات /

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، مخفرا حدوديا في ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سوريا، مرتديا الزي العسكري.

ورافق أردوغان، خلال زيارة مخفر “أوغول بينار” الحدودي، رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار، وقادة عسكريون. ورافقه أيضا، لفيف من الرياضيين والفنانين الأتراك المتواجدين في المنطقة للتعبير عن تضامنهم مع جيش بلادهم في عملية “غصن الزيتون” الجارية في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي في كلمة أمام الجنود في المخفر، أن القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” تمكنت من تحييد 3852 مسلحا في منطقة عفرين.

وأوضح أن تحرير مركز مدينة عفرين قبل إتمام العملية شهرها الثاني، يعد حدثا تاريخيًا، وسط ذهول العالم من بطولة الجيش التركي.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” من تحرير كامل منطقة عفرين من المسلحين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية، وشرعت في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفاتهم، وتأمين عودة الأهالي.



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