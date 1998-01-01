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بلدية غزة وشركة الاتصالات تشجران ميدانًا في شارع الرشيد

الإثنين 02 أبريل 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زرعت بلدية غزة وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، الميدان الواقع عند تقاطع شارع الرشيد "البحر" وشارع عون الشوا المعروف بـ"شارع 8"، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين لـ"يوم الأرض".

وشارك في زراعة وتجميل الميدان، مدير دائرة الحدائق في البلدية م. منتصر شحادة، وطاقم من عمال الدائرة، إلى جانب وفدٍ من شركة الاتصالات ضم رئيس وحدة التسويق نسب الشوا وسامي الهسي من وحدة العلاقات العامة والتسويق.

وذكر م. شحادة، أن طواقم البلدية قامت بتجميل الدوار المذكور وزراعته بـ 250 مترًا من النجيل و50 شتلة بتسبورم وكورسيا واستخدام 6 أكياس من السماد، وتركيب شبكة ري شملت خراطيم ومحابس ووصلات ورشاشات.

وأشار إلى إصرار بلدية غزة في كل عام، على إحياء ذكرى يوم الأرض بزراعة الأشجار تأكيدًا منها على البقاء والصمود والثبات والتمسك بأرضنا في وجه المخططات الإسرائيلية والمحاولات الهادفة إلى النيل من عزيمة شعبنا الفلسطيني.

ويحيي شعبنا الفلسطيني في الثلاثين من آذار/ مارس كل عام، ذكرى يوم الأرض الخالد، والذي تعود أحداثه إلى عام 1976 بعد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

#بلدية غزة

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