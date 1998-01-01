نواب خان يونس يشاركون في فعاليات مسيرة العودة

خانيونس / سما /

زار النائبان عن كتلة التغيير والإصلاح د.يونس الاسطل ويحيى العبادسة الجرحى الذين سقطوا جراء الممارسات العدوانية لجنود الاحتلال الصهيوني تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في ذكرى يوم الأرض، حيث ألقي النائبان كلمتان أمام الجماهير في منطقة الاحتشاد شرق محافظة خان يونس في خزاعة بالقرب ممن السياج الفاصل.

تحدث النائب يحيى العبادسة في كلمته عن الحق القانوني للاجئين بالعودة إلى ديارهم، مستنداً للقرارات الدولية التي لم تطبق.

وفي كلمته أشار النائب د.يونس الاسطل على شرعية حق اللاجئين ووجوب عودتهم منوهاً للجهود التي يبذلها المجلس التشريعي وكتلة التغيير والإصلاح في حفظ حق العودة.

وفي سياق متصل آخر زار النائبان بيوت العزاء التي أقيمت للشهيدين اللذان سقطا خلال المسيرة السلمية على حدود قطاع غزة، وهما عمرو وحيد سمور، وجهاد زهير أبو جاموس.