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ما هي التغريدة التي حذفها الاحتلال من حسابه حول مسيرة العودة ؟

الإثنين 02 أبريل 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي التغريدة التي حذفها الاحتلال من حسابه حول مسيرة العودة ؟



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "ذي إلكترونيك انتفاضة" المعني بالقضية الفلسطينية أن جيش الاحتلال نشر أمس السبت تغريدة تحمّله المسؤولية عن استشهاد 15 فلسطينيا في مسيرة العودة الكبرى قبل أن يحذفها.

وأوضح الموقع أن التغريدة جاء نشرت على حساب جيش الاحتلال في تويتر "رأينا 30 ألف شخص، وصلنا إليهم بكامل الاستعداد والتعزيزات. كل شيء كان تحت السيطرة. كل شيء كان دقيقا ومقاسا، ونعلم أين سقطت كل رصاصة".

وقالت ساريت ميشال من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية التي نسخت التغريدة قبل حذفها، إن التغريدة تعني أن الجيش يتحمل المسؤولية كاملة عن قتله متظاهرين سلميين وإصابة المئات بالذخيرة الحية.

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#تغريدة #الاحتلال #غزة

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