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الاحتلال يعتقل 6 أطفال من بلدة العيسوية بالقدس

الإثنين 02 أبريل 2018 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 أطفال من بلدة العيسوية بالقدس



القدس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة أطفال بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.

وشملت الاعتقالات: محمود أشرف عبيد (13 عاما)، وصالح الفاخوري (13 عاما)، واسماعيل علي عاصي (13 عاما)، ويونس سفيان عبيد (15 عاما)، ورضى محمد خضر عبيد (17 عاما)، وعلي أمجد عطية (13 عاما).

يشار إلى أن بلدة العيسوية تشهد مواجهات يومية ضد الاحتلال منذ أكثر من عام، وتخضع إلى حصار عسكري مشدد منذ شهرين.

وفي سياق منفصل، منعت قوات الاحتلال المتمركزة على باب السلسلة، إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك، دخول حارس المسجد محمد بدران لمزاولة عمله بداخله.

وقال مراسلنا في القدس إن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من ملاحقاته وتضييقه على حُرّاس وسدنة المسجد الأقصى بسبب مراقبتهم الصارمة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية المشبوهة للمسجد، ومنعهم أداء طقوس تلمودية فيه.

#الاحتلال #العيسوية

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