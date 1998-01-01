جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحفي في اذاعة جيش الاحتلال : اخجل من أنني اسرائيلي بسبب احداث غزة و ليبرمان يرد

الإثنين 02 أبريل 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي في اذاعة جيش الاحتلال : اخجل من أنني اسرائيلي بسبب احداث غزة و ليبرمان يرد



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها مساء الأحد، أنه سيتم إيقاف المذيع كوبي ميدان، الذي يعمل في محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، بعد نشره عبر مدونته الخاصة "ستاتوس" قال فيه: "أنا اخجل اليوم لكوني إسرائيليا".

وأكدت الصحفية على لسان قائد إذاعة الجيش الاسرائيلي بأنه يتوقع إنهاء عمل مذيع المحطة كوبي ميدان، بعد نشره في أعقاب أحداث نهاية الاسبوع في غزة بأنه "يخجل اليوم لكونه إسرائيليا".

ووفقاً لتقرير الصحفي عوفر حداد في "حدشوت 2" خلال محادثته مع الصحفي ميدان، أوضح أن تصريحاته المثيرة للجدل لم تُقَدم ضد جنود الجيش الإسرائيلي أنفسهم، ولكن وفقا للتقرير، يبدو أن قائد محطة الجيش الاذاعية، شمعون الكبايتز، أقل اقتناعاً.

وقد بدأت القضية عندما كتب الصحفي ميدان رسالة على صفحته الخاصة على فيسبوك قال فيها: "اليوم أشعر بالخجل من أن أكون إسرائيليا".

استجابة راديو الجيش للضغوط

وأجرى قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي، شمعون الكبايتز، محادثة توضيح مع الصحفي كوبي ميدان صباح الاحد، بعد أن نشر الصحفي على صفحته الخاصة على فيسبوك منشورا حول أحداث الجمعة على طول السياج مع قطاع غزة. وقال ميدان إنه كتب الكلمات في ذروة الأحداث ولم يقل كلمة سيئة عن جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف ميدان أنه كتب التصريحات كما ظهرت يوم الجمعة، وأنه يدرك أنه منذ ذلك الحين بدت الأمور مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن ميدان ليس عضوًا في راديو الجيش أو جنديا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وانما يعمل كموظف مستقل.

ردود الفعل في الاوساط السياسية

قال وزير الجيش الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في مقابلة إذاعية حول الامر: "أنا أخجل أن لدينا مذيع كهذا في محطة اذاعة الجيش، آمل أن يتم ايقافه  عن العمل وأن يتم تقييم الموضوع ولكن إذا كان يشعر بالخجل، فعليه فقط أن توصل الى استنتاج بمغادرة المحطة".

وأضاف ليبرمان، "أنا لا أريد أن أتدخل في عمل قائد المحطة- ولكن بدلا من ذلك على المذيع إذا كان لديه الحد الأدنى من النزاهة وإذا كان لديه أي احترام لذاته عليه استخلاص النتائج وترك محطة".

من جهة أخرى كتب وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، من حزب "البيت اليهودي"، على صفحته على تويتر:"أنا فخور بأن أكون إسرائيليا!".

وسألت عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون النائبة عن حزب "كولانو" (كلنا): "كيف لا يخجل من قول ذلك؟ عندما نام بشكل جيد ليلا، وقف جنودنا على الأسوار وحافظوا على نومه"

#صحفي #جيش الاحتلال #غزة

أخبار ذات صلة

ميناء -غزة

صحفي اسرائيلي يزعم: حماس تعارض إقامة جزيرة اصطناعية قبالة شاطئ غزة

الأسرى

اذاعة الاحتلال: الأسرى استخدموا شرائح اتصال مصرية اثناء اضرابهم عن الطعام

هنية وعباس - ارشيف

هنية مخاطبا الشعب الفلسطيني : قادرون على احداث اختراق في ملف المصالحة

اذاعة عبرية: خلافات بين إسرائيل وحماس تمنع توسيع مساحة الصيد

اكرم الرجوب - محافظ نابلس

اكرم الرجوب يصدر بياناً للرأي العام حول احداث مخيم بلاطة

حي استيطاني

تزامنا مع احداث الاقصى.. هآرتس تكشف: حي استيطاني جديد لفصل القدس عن رام الله

الأكثر قراءة اليوم

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

علاقة غرامية جمعتها بشقيقها... والنتيجة ضحية ثالثة!

سر الأغنية التي ندم عليها عبد الحليم حافظ !

لجنة مسيرة العودة الكبرى تناشد مصر "فتح معبر رفح لتقديم العلاج للجرحى"

جيش الاحتلال يستأنف أعمال الجدار على حدود غزة

حق العودة .. الهدية الثانية للاحتلال ... خالد بارود

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار

حدود غزة -ارشيفية

فرنسا تطالب اسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين وتؤكد على حقهم في التظاهر السلمي

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يزعم انه فجر عبوات ناسفة على حدود غزة

الطفل

صور: اصابة طفل من "ذوي الاعاقة " برصاص الاحتلال برأسه شرق خانيونس

ارشيفية

مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

الاتصالات الفلسطينية