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ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار

الإثنين 02 أبريل 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لا أنصح حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ويرفض الرد على امكانية اغتيال السنوار



عكا للشؤون الإسرائيلية

حذر وزير حرب الجيش الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان خلال مقابلة مع القناة 20 العبرية، صباح اليوم الإثنين، حركة حماس من اطلاق الصواريخ على إسرائيل قائلا: "لا أنصح حماس بأطلاق الصواريخ خلال الأيام القادمة".  مضيفا: "في المرة القادمة سنرد بقوة على حماس".

وخلال المقابلة رفض وزير الجيش الرد على سؤال المذيعة، حول إذا ما ستقوم إسرائيل بمحاولة اغتيال السنوار، بعد تهديداته لإسرائيل.

وبالنسبة لجثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل، قال ليبرمان: "إنه لن يتم إعادة جثامين الفلسطينيين المحتجزين لدينا، حتى يتم اعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة".

وهاجم ليبرمان رئيسة حزب ميرتس الجديدة، تمار زيندربيج، التي طالبت بفتح تحقيق في أحداث قتل وجرح مئات الفلسطينيين على حدود قطاع يوم الجمعة الماضي.

ونقلت القناة العبرية عن ليبرمان قوله: "رئيس حزب ميرتس يمثل الفلسطينيين وليس اسرائيل، ومكان حزب ميرتس في  المقاطعة برام الله وليس في إسرائيل ".

#ليبرمان #حماس #السنوار

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