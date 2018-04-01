دفاع مدني بيت لحم يفتتح دوره لمتطوعيه ببلدة دار صلاح

بيت لحم / سما /

افتتحت مديرية الدفاع المدني في محافظة بيت لحم اليوم الأحد 1/4/2018 ، دورة تدريبية لتشكيل فرقة ومجموعة متطوعين في بلدة دار صلاح شرق محافظة بيت لحم .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني أن مدير الدفاع المدني في محافظة بيت لحم المقدم موسى ابو عرقوب افتتح الدورة في مبنى مجلس قروي دار صلاح بحضور ممثل مع المجلس القروي ومجموعة المتطوعين البالغ عددهم 28 متطوع ومتطوعة ، فتخلل الافتتاح تعريف المشاركين عن أهمية دور التطوع في عون ومساندة الدفاع المدني للتقليل من الأضرار الناجمة عن الحوادث وخصوصا أنهم سيكونون الأقرب للتدخل في الأماكن القريبة من مساكنهم .

وأضاف التقرير أن الدورة التدريبية ستشمل علوم الدفاع المدني النظرية والعملية والية التصرف الصحيح في حالات الطوارئ ، وتتمحور حول كيفية السيطرة على الحرائق وبناء الخبرة في التعامل مع الإصابات من خلال علوم الإسعاف الأولي بالإضافة إلى المساعدة في إجراء سبل الإخلاء الآمن والمنظم .

ومن جانبه شكر ممثل المجلس القروي الدفاع المدني على جهوده الدائمة في دعم المجتمع المحلي في كافة المجالات مؤكدا على استعداد المجلس لرعاية الدورة كاملة .

بدوره شكر ابو عرقوب مجلس قروي دار صلاح على حسن الاستقبال والاستعدادات التي قدموها لرعاية الدورة بما له من أهمية في خدمة المجتمع والحرص على سلامة المواطنين وجماية الممتلكات.