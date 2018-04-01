جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دفاع مدني بيت لحم يفتتح دوره لمتطوعيه ببلدة دار صلاح

الأحد 01 أبريل 2018 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

افتتحت مديرية الدفاع المدني في محافظة بيت لحم اليوم الأحد 1/4/2018 ، دورة تدريبية لتشكيل فرقة ومجموعة متطوعين في بلدة دار صلاح شرق محافظة بيت لحم .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني أن مدير الدفاع المدني في محافظة بيت لحم المقدم موسى ابو عرقوب افتتح الدورة في مبنى مجلس قروي دار صلاح بحضور ممثل مع المجلس القروي ومجموعة المتطوعين البالغ عددهم 28 متطوع ومتطوعة ، فتخلل الافتتاح تعريف المشاركين عن أهمية دور التطوع في عون ومساندة الدفاع المدني للتقليل من الأضرار الناجمة عن الحوادث وخصوصا أنهم سيكونون الأقرب للتدخل في الأماكن القريبة من مساكنهم .

وأضاف التقرير أن الدورة التدريبية ستشمل علوم الدفاع المدني النظرية والعملية والية التصرف الصحيح في حالات الطوارئ ، وتتمحور حول كيفية السيطرة على الحرائق وبناء الخبرة في التعامل مع الإصابات من خلال علوم الإسعاف الأولي بالإضافة إلى المساعدة في إجراء سبل الإخلاء الآمن والمنظم .

ومن جانبه شكر ممثل المجلس القروي الدفاع المدني على جهوده الدائمة في دعم المجتمع المحلي في كافة المجالات مؤكدا على استعداد المجلس لرعاية الدورة كاملة .

بدوره شكر ابو عرقوب مجلس قروي دار صلاح على حسن الاستقبال والاستعدادات التي قدموها لرعاية الدورة بما له من أهمية في خدمة المجتمع والحرص على سلامة المواطنين وجماية الممتلكات.

#دفاع مدني #دوره

أخبار ذات صلة

السلطة الفلسطينية تعلن رسميا عن احالة 7 الاف موظف مدني للتقاعد بغزة

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى تدعو لعصيان مدني ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال

ارشيفية

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

الشيخ رائد صلاح

الشيخ صلاح : "اعيش في داخل مرحاض وانام واصلي بداخله ويراقبونني عبر الكاميرات

رائد صلاح- ارشيف

" غرفة ضيقة يعجز فيها عن الحركة وأداء الصلاة".. الشيخ رائد صلاح وظلم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

ليبرمان يهدد حماس.. ويؤكد: هذا ما سنفعله مع المتظاهرين في المرة المقبلة

اتصالات مصرية لاحتواء "التوتر" في الأراضي الفلسطينية

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

علاقة غرامية جمعتها بشقيقها... والنتيجة ضحية ثالثة!

سر الأغنية التي ندم عليها عبد الحليم حافظ !

لجنة مسيرة العودة الكبرى تناشد مصر "فتح معبر رفح لتقديم العلاج للجرحى"

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يزعم انه فجر عبوات ناسفة على حدود غزة

الطفل

صور: اصابة طفل من "ذوي الاعاقة " برصاص الاحتلال برأسه شرق خانيونس

ارشيفية

مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

الاتصالات الفلسطينية