إحياء ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض في أريحا

اريحا / سما /

أحيت هيئة التدريب العسكري وهيئة التوجيه السياسي والوطني، الذكرى الحادية والخمسين لمعركة الكرامة، والثانية والأربعين ليوم الأرض، باحتفال أقيم في معهد التدريب العسكري في النويعمة برعاية الرئيس محمود عباس.

وأكد نائب رئيس حركة فتح، عضو لجنتها المركزية محمود العالول، أن معركة الكرامة ويوم الأرض ليسا حدثين عابرين في تاريخ الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية فقط بل في تاريخ الأمم، فانتصار الكرامة جاء بعد هزيمة حزيران عام 1967 لتعيد الروح للأمة التي أصابتها الهزيمة والإحباط، واستحقت ان يطلق عليها اسم الانطلاقة الثانية للثورة الفلسطينية المعاصرة.

وحول يوم الأرض الخالد، قال: إنه محطة نضالية في تاريخ شعبنا لمواجهة محاولات الاحتلال الحثيثة للاستيلاء على كافة الأراضي المحتلة عام 1948 وتهويدها وطمس الهوية العربية الفلسطينية من أصحابها الذين بقوا في ارضهم، وسيبقى عنوانا لمعركة الحرية الاستقلال المتواصلة.

بدوره، نقل رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو تحيات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية رامي الحمد الله للحضور، وقال: "إننا نحتفل اليوم بذكرى مناسبتين نصر الكرامة الذي تحقق عندما عانقت البندقية الفلسطينية مع مدفعية الجيش الأردني فهزمت الجيش الغازي الذي قيل انه لا يقهر، وذكرى يوم الأرض الذي أكد تمسك شعبنا بأرضه".