جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحياء ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض في أريحا

الأحد 01 أبريل 2018 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

أحيت هيئة التدريب العسكري وهيئة التوجيه السياسي والوطني، الذكرى الحادية والخمسين لمعركة الكرامة، والثانية والأربعين ليوم الأرض، باحتفال أقيم في معهد التدريب العسكري في النويعمة برعاية الرئيس محمود عباس.

وأكد نائب رئيس حركة فتح، عضو لجنتها المركزية محمود العالول، أن معركة الكرامة ويوم الأرض ليسا حدثين عابرين في تاريخ الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية فقط بل في تاريخ الأمم، فانتصار الكرامة جاء بعد هزيمة حزيران عام 1967 لتعيد الروح للأمة التي أصابتها الهزيمة والإحباط، واستحقت ان يطلق عليها اسم الانطلاقة الثانية للثورة الفلسطينية المعاصرة.

وحول يوم الأرض الخالد، قال: إنه محطة نضالية في تاريخ شعبنا لمواجهة محاولات الاحتلال الحثيثة للاستيلاء على كافة الأراضي المحتلة عام 1948 وتهويدها وطمس الهوية العربية الفلسطينية من أصحابها الذين بقوا في ارضهم، وسيبقى عنوانا لمعركة الحرية الاستقلال المتواصلة.

بدوره، نقل رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو تحيات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية رامي الحمد الله للحضور، وقال: "إننا نحتفل اليوم بذكرى مناسبتين نصر الكرامة الذي تحقق عندما عانقت البندقية الفلسطينية مع مدفعية الجيش الأردني فهزمت الجيش الغازي الذي قيل انه لا يقهر، وذكرى يوم الأرض الذي أكد تمسك شعبنا بأرضه".

#الكرامة #يوم الأرض

أخبار ذات صلة

عرفات- ارشيف

الفتياني: قرار إحياء او منع ذكرى استشهاد الزعيم ياسر عرفات بيد الحمد الله

معركة الكرامة تدخل يومها الـ24 ونقل عشرات الاسرى للمشافي الاسرائيلية

جانب من صورة نشرتها فتح

نشرت صور شهداء الفصائل.. "فتح" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الـ 52 في غزة والضفة

مجدلاني- ارشيف

فيديو.. مجدلاني: سنفرض سيطرتنا على قطاع غزة فوق الأرض وتحت الأرض

قمة عربية فرنسية لبحث إحياء مفاوضات السلام

إحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد عرفات

إحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد ياسر عرفات بفعاليات ومسيرات في الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

ليبرمان يهدد حماس.. ويؤكد: هذا ما سنفعله مع المتظاهرين في المرة المقبلة

اتصالات مصرية لاحتواء "التوتر" في الأراضي الفلسطينية

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

علاقة غرامية جمعتها بشقيقها... والنتيجة ضحية ثالثة!

سر الأغنية التي ندم عليها عبد الحليم حافظ !

لجنة مسيرة العودة الكبرى تناشد مصر "فتح معبر رفح لتقديم العلاج للجرحى"

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يزعم انه فجر عبوات ناسفة على حدود غزة

الطفل

صور: اصابة طفل من "ذوي الاعاقة " برصاص الاحتلال برأسه شرق خانيونس

ارشيفية

مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

الاتصالات الفلسطينية