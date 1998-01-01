صور: هنية يكرم طفل "البصل "

غزة / سما /

كرّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الطفل محمد بسام عياش الذي انتشرت صورته خلال مسيرة العودة الجمعة الماضية، على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

واستقبل هنية عائلة عياش وأشاد ببطولته وشجاعته وعبر عن فخره واعتزازه بالحدث الكبير الذي صنعه محمد خلال مسيرة العودة من خلال هذه الصورة التي ربما ستكون أفضل صورة في عام 2018.

وقال هنية إن صورة الطفل تحكي قصة الطفولة الفلسطينية العنيدة الواعية والتي تصنع العودة إلى أرضنا وفلسطيننا خاصة، مضيفاً "نقول للعالم إن مسيرة العودة كانت سلمية وحضارية شارك فيها نساء وشباب وأطفال وشيوخ، وإن القتل الذي مارسه العدو ضد أطفالنا وشبابنا هو عن سبق إصرار".

وطالب العالم الحر أن يتحمل مسؤوليته في تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، مؤكدا أن الاحتلال كانت لديه نية للقتل لأنه لم يكن هناك أي عمل يستدعي المجزرة التي ارتكبها ضد شعبنا.

وأكد هنية أن أطفالنا كبار وهم يصنعون الأحداث، وأن ما فعله محمد هو رد على صاحب مقولة (الكبار يموتون والصغار ينسون) لأن محمد عزف لحن العودة على أوتار هذه الصورة البسيطة التي تحمل قصة شعب يريد أن يعود.





















