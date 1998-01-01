ماذا قال البابا فرنسيس حول مجزرة غزة ؟

روما / وكالات /

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إرساء السلام في الأراضي المقدسة .. منددا بمقتل العزل في الأراضي المقدسة، وذلك بعد يومين من استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في "يوم الأرض والعودة" بقطاع غزة.

وجاءت دعوة بابا الفاتيكان في عظته اليوم الأحد، بقداس عيدالفصح من ساحة القديس بطرس في روما والتي يحضرها عشرات الآلاف حيث قال: "إن الصراع في الأراضي المقدسة لم يسلم منه المسالمون".

كما دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء "المذبحة" في سوريا، مطالبا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمناطق التي تعاني هناك، ودعا أيضا لإرساء السلام في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.