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هيئة الأسرى: الأسير مصعب الهندي مضرب عن الطعام منذ 22 يوما ضد اعتقاله الإداري

الأحد 01 أبريل 2018 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، ظهر الأحد أن الأسير مصعب توفيق الهندي 28 عاما من قرية تل قضاء نابلس، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 22 يوما احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري لأكثر من عام.

وقال عجوة، أن الأسير الهندي والقابع حاليا في سجن عسقلان، اعتقل بتاريخ 15/3/2017 وصدر بحقه ثلاثة اوامر اعتقال اداري متلاحقه ينتهي أخرها بتاريخ 12/5/2018

وأضاف، أن الأسير يقبع في زنزانة ضيقه ومعدومة النظافة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بعزله منذ اعلانه الاضراب عن الطعام، وحرمانه من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، منوها الى أن الأسير فقد 9 كغم من وزنه حتى الأن .

 
#هيئة الأسرى

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