جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلفيت: إصابة بعيار معدني وحالات اختناق جراء قمع الاحتلال فعالية لزراعة الأشجار

الأحد 01 أبريل 2018 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أصيب مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فواز ناصر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة أشجار في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وكانت محافظة سلفيت قد أحيت يوم الأرض الخالد، بزراعة أشجار زيتون في أراضي بلدة دير بلوط (خربة تعمر) المهددة بالاستيطان والمحاذية لجدار الفصل العنصري.

وشارك في فعالية زراعة الأشجار محافظ سلفيت ابراهيم البلوي، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف وكادر الهيئة، وأمين سر حركة "فتح" إقليم سلفيت عبد الستار عواد، ومديرية زراعة سلفيت، ومدراء وممثلون عن المؤسسات الأمنية والرسمية والاهلية، وكادر من الشبيبة الطلابية بالمحافظة.

وأكد عساف ضرورة إعمار الأراضي الواقعة على جانبي الجدار، والمحافظة عليها، لحمايتها من الاستيلاء عليها، مشيرا إلى خطة الهيئة في الانتشار بمثل هذه المناطق، وقال: "خطتنا اليوم في خربة تعمر تبدأ بشق الطرق بالتعاون مع البلدية لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وزراعة المنطقة بالأشجار بشكل كامل، والهيئة ستوفر كل اللوازم من بينها خط مياه وأشتال وحراثة، والترتيب لعمل يوم عمل تطوعي لزراعة المنطقة وتوفير أيادٍ عاملة لاستكمال عملية الزراعة".

وفي السياق ذاته، تفقد عساف وعواد، جمعية ربوع القدس في قرية كفل حارس بالمحافظة، وشاركا الأطفال إحياء يوم الأرض من خلال زراعة أشجار الزيتون والرسم على الجدران.

#هيئة مقاومة الجدار #إصابة

أخبار ذات صلة

الشاب الذي حرق نفسه

إصابة شاب بجروح خطيرة جراء محاولته الانتحار حرقا في مدينة غزة

إصابة شابين بحالة خطرة في غزة جراء تناولهما مادة سامة في ظروف غامضة

الاحتلال يفجر عبوتين على حدود غزة واصابة مواطن جراء قصف مدفعي شرق جباليا

شهداء -غزة

صور..7 شهداء بينهم قادة في سرايا القدس جراء قصف الاحتلال نفق للمقاومة شرق خانيونس

الحكومة

الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش الكهرباء في غزة وزيادة فعالية الوزارات

حدود غزة -ارشيفية

إصابة ٦ شبان برصاص الاحتلال في غزة والضفة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

ليبرمان يهدد حماس.. ويؤكد: هذا ما سنفعله مع المتظاهرين في المرة المقبلة

الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟

اتصالات مصرية لاحتواء "التوتر" في الأراضي الفلسطينية

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يزعم انه فجر عبوات ناسفة على حدود غزة

الطفل

صور: اصابة طفل من "ذوي الاعاقة " برصاص الاحتلال برأسه شرق خانيونس

ارشيفية

مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

الاتصالات الفلسطينية