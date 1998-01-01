بلدية غزة تواصل تقديم الخدمات الأساسية في مخيم العودة

غزة / سما /

تواصل بلدية غزة، أعمالها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين المتواجدين في مخيم العودة الذي جهزته قرب المنطقة الصناعية شرق المدينة، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت صباح الجمعة الماضية.

وذكرت البلدية أن الفرق والطواقم العاملة في الميدان قدمت خلال الأيام الثلاثة الماضية ولا تزال العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين المتواجدين في المخيم الذي جهزته شرق مدينة غزة، للتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في العودة لأراضيه التي هجر منها عام 1948.

وأوضحت أن هذه الأعمال شملت: تنظيف المكان وجمع النفايات الصلبة وترحيلها، إمداد المخيم بالمياه، تصريف مياه الصرف الصحي، الإشراف على المكان ومتابعة كافة التجهيزات والأمور الفنية، تشغيل المولدات الكهربائية لإنارة المكان.

وأكدت البلدية أن هذا الأمر نابع من حرصها على خدمة المواطنين وخاصة سكان المدينة، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.

يذكر أن بلدية غزة قد جهزت مخيم العودة شرق المدينة، من خلال تسوية نحو 50 دونمًا، وتمديد شبكات للكهرباء والإنارة، وتجهيز 24 دورة للمياه، وتركيب 22 خزانًا للمياه بسعة 50 متر مكعب، وتمديد الشبكات الخاصة بذلك، وتجهيز مولدات كهربائية لإنارة المكان في حال انقطاع التيار، وتجهيز شبكات لتصريف مياه الصرف الصحي.

واعتبرت البلدية المناطق الحدودية قرب المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، حيًا من أحياء المدينة، بشكل مؤقت، طالما استمرت فعاليات مسيرات العودة الكبرى، وذلك انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية وحرصًا منها على خدمة السكان المتواجدين في تلك المنطقة.

ويتفقد رئيس البلدية م. نزار حجازي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، أعمال طواقم وفرق البلدية في المكان باستمرار، للاطمئنان على سير الأمور.

وكانت اللجنة التنسيقية لـ"مسيرة العودة الكبرى" قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عزمها الانطلاق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية في 30 مارس/ آذار والذي يصادف الذكرى 42 ليو الأرض، تشمل جموع اللاجئين من شتى أماكن لجوئهم المؤقت صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948لتحقيق حق العودة الذي نصت عليه كافة القرارات والمعاهدات الدولية.