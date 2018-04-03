التربية: تمديد فترة استقبال طلبات التوظيف

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، تمديد فترة استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019؛ حتى يوم الثلاثاء 3/4/2018 (الساعة 12 ليلاً)، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامwww.gpc.pna.ps.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن تمديد فترة التقديم لهذه الوظائف؛ يأتي لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المتقدمين للمنافسة عليها، داعيةً لزيارة الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل حول هذه الوظائف goo.gl/gbGh7V .

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال الوثائق لشهادات الماجستير والتأهيل التربوي سيكون حتى تاريخ 10/6/2018، شريطة إحضار إفادة من الجامعة بأن المتقدم/ة من خريجي الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وإرفاقها مع طلب التوظيف في موقع ديوان الموظفين العام الإلكتروني؛ ويتم تسليمها في مديريات التربية والتعليم العالي حال إصدارها.