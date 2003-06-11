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مهجة القدس: الأسير رامـي الكـسـار يتنسم عبير الحرية

الأحد 01 أبريل 2018 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال  أفـرجـت عن الأسير المجاهد رامـي زيدان خليل الكـسـار "أحمد" (37 عاماً) من بلدة خاراس قضاء مدينة الخليل وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة عشر عاماً وعشرة أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال  اعتقلته بتاريخ 11/06/2003م؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن أربعة عشر عاماً وعشرة أشهر، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال .

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر رامي الكـسـار ولد بتاريخ 05/01/1981م؛ وهو أعزب، وأمـضـى مدة اعتقاله كاملةً متنقلاً بين سـجون الاحـتـلال والتي كان آخرها سجن النـقـب الذي تحـرر منه.

#مهجة القدس

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