جمعية العون المجتمعية في محافظة خانيونس تختتم توزيع 1000 طرد غذائي

خانيونس / سما /

اتمت جمعية العون المجتمعية مشروع توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة على الأسر المستورة، كجزء من أعمال الخير المتواصلة والموجه للفئات المحتاجة، وتم تنفيذ المشروع في كل من محافظة غزة والوسطى وخانيونس ورفح واستفادت منه 1000 اسرة متعففة هم بأمس الحاجة للمساعدة في ظل الاوضاع الانسانية المأساوية التي يعانيها القطاع وذلك بتمويل من جمعية اغصان الأمل بفرنسا BRANCHES DE L'ESPOIR.

ومن جهتهم شكر المستفيدين من المشروع جمعية اغصان الامل بفرنسا BRANCHES DE L'ESPOIR املين ان يتواصل دعمهم خلال الشهر الفضيل.

كما وتتقدم جمعية العون المجتمعية بجزيل الشكر والتقدير لجمعية اغصان الأمل بفرنسا BRANCHES DE L'ESPOIR وذلك لدعمهم ابناء شعبنا في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها جراء تواصل الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من عشر سنوات متواصلة.