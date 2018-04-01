الدفاع المدني يتعامل مع 184 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 184 حادث منها 101 حادث حريق و83 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 1/4/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب6 حالات ، ومركبات 10 حالات ومناجر بحالة واحدة وأكشاك ومعرشات بحالة واحدة ومخبز بحالة واحدة ومخزن بحالتين ومطعم بحالة واحدة ومحولات كهربائية وأعمدة ب4 حالات واحدة وكراج بحالة واحدة وأعشاب وأشجار ب32 حالة وإطارات ومخلفات وغيرها ب 41 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الإهمال 40 حالة والحرق العمد 6 حالات والتماس الكهربائي ب5 حالات وعبث الأطفال ب3 حالات وشجار بحالة واحدة وتسرب الغاز بحالة واحدة والمدافئ بحالة واحدة وأسباب مجهولة ب 43 حالة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب19 حالة ، و11 حالة إنقاذ محاصرين ، و5 حالات إنقاذ حيوانات وحالة سحب مركبات و5 حالات معالجة تسرب غاز و12حالة التخلص من آفات ضارة والتعامل مع جسم مشبوه و13 حالة طلب مساعدة ، و8 حالات إنقاذ من مكان مغلق و7 حالات إزالة زيوت ، وحالة إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : 6 حالات إنزلاق مركبات و8 حالات تدهور و6 حالات تصادم مركبات وحالة بسبب الكهرباء و7 حالات بعوامل طبيعية و6 حالات إنقاذ من منزل مغلق و12 حالة بمصاعد كهربائية عالقة و4 حالات إهمال وحالة بأعمال إنشائية وإحتواء تسرب غاز ب3 حالات وحالة سقوط من مرتفع و27 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 510 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1546 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 164 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 38 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 8899 متدرب .