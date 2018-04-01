خانيونس / سما /

وزارة التربية والتعليم تستأنف اعتماد شهادات خريجي الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استئناف التصديق على شهادات كافة خريجي الكلية من تخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس المعتمدة قبل العام 2008 من هيئة الاعتماد والجودة برام الله بالإضافة لتخصصات دبلوم إدارة وتطوير مواقع الإنترنت ودبلوم شبكات الحاسوب والدعم الفني ودبلوم صيانة وترميم المباني.

وبهذه المناسبة، أعرب عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبوشنب عن عظيم شكره لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم لاهتمامه ومتابعته المتواصلة لملف الكلية وحرصه على تذليل كافة التحديات، كما تقدم بالشكر والتقدير لجهود الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بقيادة الاخ رئيس الهيئة الدكتور سامي باشا والاخ مدير عام التعليم الجامعي الأستاذ رائد بركات على تعاملهم الإيجابي مع ملف الكلية واهتمامهم المتواصل لتسوية الملف.

وفي السياق ذاته، هنئ د. أبوشنب طلبة وخريجي الكلية والعاملين بهذه المناسبة، داعيـًا الجميع للتكاتف والتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة للكلية. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها شرعت في تنفيذ الخطوة الثانية لحل مشكلة شهادات خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية وبرامجها وخريجيها، حيث تضمنت توصيات اللجنة البدء بالمصادقة على شهادات.

الخريجين ضمن الفئات الآتية:

1. تصديق شهادات الطلبة في قطاع غزة الذين تخرجوا من برامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة الاعتماد والجودة في رام الله، بعد أن تم اعتماد تلك البرامج.

2. تصديق شهادات الامتحان التطبيقي الشامل لجميع برامج الدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، والمعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة برام الله.

3. التصديق على شهادات البكالوريوس للبرامج التي كانت معتمدة سابقاً من هيئة الاعتماد والجودة برام الله في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا - خانيونس.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، أنه أصبح بإمكان الخريجين ضمن الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، تصديق شهاداتهم لدى الإدارة العامة للتعليم الجامعي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01/04/2018.

واعتبرت الوزارة أنها بذلك تكون قد نفذت الخطوة الثانية من خطوات حل ملف شائك من ملفات التعليم العالي في مرحلة إنهاء الانقسام البغيض، إذ إن الخطوات المعلن عنها سوف تحل مشكلة الآلاف من أبنائنا الخريجين".