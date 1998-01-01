الإعلام الحكومي : 15 شهيداُ و1479 جريحاً في "يوم الأرض والعودة"

غزة/سما/

بلغت إحصائية رسمية من المكتب الإعلامي الحكومي والتي تتعلق بيوم "الوطن والعودة"، 15 شهيداً وهم موزعين على محافظات غزة على النحو التالي:

• بلغ عدد الشهداء في محافظة شمال غزة 5 شهداء.

• بلغ عدد الشهداء في محافظة غزة 4 شهداء.

• بلغ عدد الشهداء في محافظة الوسطى 2 شهداء.

• بلغ عدد الشهداء في محافظة شمال غزة 3 شهداء.

• بلغ عدد الشهداء في محافظة شمال غزة 1 شهيد.

وقال المكتب الإعلامي في بيانٍ له اليوم الأحد، إنّ الإصابات والجرحى بلغت، 1479 إصابة حيث كانت إصاباتهم موزعين على النحو التالي:

• بلغ عدد المصابين بالرصاص الحي 805 إصابات.

• بلغ عدد المصابين بالغاز السام 425 إصابة.

• بلغ عدد المصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 154 إصابة.

• بلغ عدد المصابين بإصابات أخرى 95 مصاباً.