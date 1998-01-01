الرجوب: فلسطين كانت وستبقى أرضا للسلام والمحبة والتعايش

رام الله / سما /

قال نائب محافظ اريحا والاغوار جمال الرجوب ان فلسطين كانت وستبقى ارضا للمحبة والتعايش بين مختلف الاديان السماوية، وان المحتلين حتما سيرحلون من ارض السلام، فمن فلسطين انطلقت رسل وولدت رسل وزارتها رسل وانبياء بشرت ودعت للمحبة والايمان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد، وفدا لتهنئة ابناء المحافظة والطوائف المسيحية، لمناسبة عيد الفصح المجيد التي تتبع التقويم الغربي.

وأضاف الرجوب ان الفلسطيني يمارس حقه بالحياة والصمود والفرح رغم كل ممارسات الاحتلال ومجازره ضد الإنسان والأرض والحجر، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بارضه وان يبقى الحارس الامين عن هذه المقدسات الاسلامية المسيحية وعن قيم الخير والمحبة وملتفا حول قيادته الحكيمة.

بدره أكد راعي طائفة اللاتين بمحافظة اريحا الاب ماريو الحدشيتي أن فلسطين أرض المحبة والتعايش وأن المسيح رسول المحبة، وعيدنا عيد الأعمار والحب والوحدة، وأن فلسطين أرض القداسة والشهادة وأرض الانبياء والقديسين.

وأشار إلى محاولة فرض ضرائب ومصادرة أملاك الكنائس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الاعتداء على جموع المؤمنين في سبت النور، مؤكدا إيمان الشعب الفلسطيني بحتمية النصر والصمود، وأننا -مسيحيين ومسلمين- مؤمنون بأن الله معنا. وأن رمزية عيد الفصح هو عيد النور على الظلام والحياة على الموت.

واكد الوفد صمود شعبنا، واستمرار النضال ورفضه كل انواع الضغوط والمساومة والارهاب على القيادة الفلسطينية، ومشيرين إلى التلاحم المسيحي الاسلامي