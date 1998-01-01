لجنة مسيرة العودة الكبرى تناشد مصر "فتح معبر رفح لتقديم العلاج للجرحى"

غزة / سما /

ناشدت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى، اليوم الأحد، السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل عاجل لتمكين جرحى المسيرات الأخيرة للسفر للعلاج بالخارج.

وشددت اللجنة في مؤتمر صحفي لها على ضرورة فتح كافة معابر قطاع غزة. مشيرةً إلى أن هناك عدد كبير من الجرحى بحاجة ماسة للعلاج في الخارج.

وطالبت اللجنة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين على الحدود خلال الأيام الماضية.

وكانت القوى والفصائل الوطنية والاسلامية اجتمعت ظهر الاحد في خيمة العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون بغزة.

وقال عماد الاغا ممثل حركة فتح في القوى انها اتفقت على تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الايام والاسابيع القادمة وصولا الى مسيرة الزحف العظيم في الخامس عشر من ايار.

واكد الاغا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن حركة فتح وحركة حماس والجهاد الاسلامي، اتفاق الفصائل على اعتبار يوم الجمعة القادم يوم تأبين للشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.