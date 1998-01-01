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الجهاد تدعو لشد الرحال للأقصى وتصعيد الانتفاضة

الأحد 01 أبريل 2018 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدعو لشد الرحال للأقصى وتصعيد الانتفاضة



رام الله / سما /

دعت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها.

وأكدت الحركة في بيان لها تعقيباً على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المتوالية منذ صباح اليوم، أن تصاعد الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى محاولة إسرائيلية لإعادة مخطط التقسيم الزماني والمكاني الذي أسقطه المقدسيون الأبطال العام الماضي في معركة البوابات .

وطالبت جماهير شعبنا لليقظة والانتباه والتصدي لهذه الاقتحامات بشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك والرباط في ساحاته وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها .  

وكان مايقارب من 200 مستوطنًا قد اقتحموا منذ ساعات صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

#الجهاد الاسلامي #الاقصى

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