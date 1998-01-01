جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدعو لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ورفع الحصار عن غزة

الأحد 01 أبريل 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ورفع الحصار عن غزة



رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الى محاكمة إسرائيل ومعاقبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وكان اخرها قتل 16 شهيدا في غزة خلال التظاهرة السلمية المطالبة بإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار.

وأوضح اشتية ان ما جرى في قطاع غزة مؤخرا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي تلزم إسرائيل بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية مع وفد من طلبة جامعة أكسفورد، أكد فيه على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمعالجة قضايا قطاع غزة.

وأضاف: الاحداث تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل الإجراءات الإسرائيلية الأمنية، والطروحات الإنسانية التي تغفل الحقوق السياسية الفلسطينية، مشددا ان الشعب الفلسطيني يناضل من اجل انهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة، إضافة الى رفع حالة الحصار الظالم المفروضة على قطاع غزة.

وأكد اشتية أن القيادة السياسية الفلسطينية تعمل على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وماضية قدما في نهجها الرافض لمخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، عبر القنوات السياسية والقانونية والشعبية السلمية.

#اشتية #محاكمة #احتلال

أخبار ذات صلة

سمير المشهراوي - ارشيف

المشهراوي يدعو القيادة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني ورفع الاجراءات العقابية ضد غزة

عادل المشوخي - ارشيف

شرطة غزة تعتقل المغني عادل المشوخي وتحوله لمحاكمة عسكرية

محمد أشتية

اشتية : ليس أمامنا خيار سوى المصالحة مع حماس

اشتية - ارشيف

اشتية يحذر : مؤامرة وتدخلات اقليمية لإقامة دولة في غزة

هنية

هنية: نحن أمام تحدٍ استراتيجي يهدد وجودنا وندعو السلطة لالغاء اوسلو ورفع العقوبات عن غزة

محمد اشتية

اشتية: تصريحاتي اخرجت من سياقها و لا يمكن أن نكون مع عقوبات جماعية على أهلنا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: ساعة السنوار العظيمة.. حماس أخرجت الآلاف وسجلت بارتياح إنجازا رائعا

يديعوت تكشف: ما علاقة الطائرة التي سقطت في لبنان اليوم بالشهيد احمد الجعبري ؟

ليبرمان يهدد حماس.. ويؤكد: هذا ما سنفعله مع المتظاهرين في المرة المقبلة

الاحتلال يؤكد سحب جثماني شهيدين أمس جنوب شرق غزة

ليبرمان في اول رد على مسيرة العودة : هل علينا ان نوزع الورود عليهم؟

ارتفاع أسعار البنزين منذ الليلة الماضية

الدلالات الاستراتيجية لمسيرة العودة الكبرى .. بقلم الكاتب والباحث : احمد عيسى

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

حدود غزة -ارشيفية

ذا غارديان : " غزة ستشعل المنطقة "

القبة الحديدية

جيش الاحتلال ينشر "القبة الحديدية" استعدادا للتصعيد على جبهة غزة

أيزنكوت: نتأهب للحرب وسيكون الدمار منقطع النظير

اجتماع طارىء للجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

الاتصالات الفلسطينية