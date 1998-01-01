اشتية يدعو لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ورفع الحصار عن غزة

رام الله / سما /

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الى محاكمة إسرائيل ومعاقبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وكان اخرها قتل 16 شهيدا في غزة خلال التظاهرة السلمية المطالبة بإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار.

وأوضح اشتية ان ما جرى في قطاع غزة مؤخرا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي تلزم إسرائيل بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية مع وفد من طلبة جامعة أكسفورد، أكد فيه على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمعالجة قضايا قطاع غزة.

وأضاف: الاحداث تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل الإجراءات الإسرائيلية الأمنية، والطروحات الإنسانية التي تغفل الحقوق السياسية الفلسطينية، مشددا ان الشعب الفلسطيني يناضل من اجل انهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة، إضافة الى رفع حالة الحصار الظالم المفروضة على قطاع غزة.

وأكد اشتية أن القيادة السياسية الفلسطينية تعمل على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وماضية قدما في نهجها الرافض لمخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، عبر القنوات السياسية والقانونية والشعبية السلمية.