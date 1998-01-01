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مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام

الأحد 01 أبريل 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مردخاي يبتز أهالي شهيدي مسيرة العودة المحتجزة جثامينهم و يزعم انهما من القسام



القدس المحتلة / سما /

 اعترفت قوات الاحتلال باحتجاز جثماني شهيدين من كتائب القسام استشهد خلال اعتداء جنود الاحتلال على مسيرات العودة السلمية يوم الجمعة في غزة.

و عاد منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤاف مردخاي، اليوم الأحد، التحريض على حركة حماس في قطاع غزة، مستخدما هذه المرة ورقة جثامين الشهداء الذين احتجزهم الاحتلال خلال مسيرة العودة الكبرى.

وقال مردخاي مبتزا أهالي الشهداء الذين زعم انهم من الجناح العسكري لحركة حماس : إنكم لن تنعموا بالراحة ولا الإطمئنان حتى تعيد حركة حماس الجنود المحتجزين لديها.

وكتب موردخاي على صفحته على فيس بوك  : "إن جثتا مصعب سلول نشيط حماس  و محمد رباعية وهما إرهابيان كانا مسلحين ببنادق وعبوة ناسفة وكان يهمان بارتكاب عملية إرهابية في إسرائيل أول أمس (30.3) انضمتا إلى 24 جثة أخرى تحتجزها إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد و نفق  الجهاد الإسلامي الذي تم نسفه في أراضينا في تشرين الأول أكتوبر 2017".

وواصل مزاعمه قائلا : " إن حماس  "الارهابية " التي تسيطر على غزة لا يهمها لا الأحياء ولا الموتى وهي تمنع دفن الأموات حسب الأحكام الإسلامية وقراءة الفاتحة عليهم.

#السام #مردخاي #غزة #شهداء

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