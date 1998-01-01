تخفيضات على أسعار خط النفاذ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تخفيضات في أسعار خط النفاذ، ابتداء من اليوم الموافق الأول من نيسان، كذلك حزم خدمات مضافة مجانية لمشتركي الهاتف الثابت.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم تسهيلات تتعلق بالإنترنت لزيادة انتشاره في فلسطين.

وبينت أن هذه التخفيضات تستهدف بشكل أكبر السرعات الأكثر اشتراكا في هذه الخدمة، مشيرة إلى ان نسبة التخفيض بلغت على سرعة خط النفاذ حتى 8 ميغابت/ ثانية نحو 16.9% بحيث أصبح سعر الاشتراك الشهري لهذه السرعة 64 شيقلا بدلا من 77 شيقلا، وبلغت نسبة التخفيض على سرعة خط النفاذ حتى 16 ميغابت/ الثانية 23.8%، وأصبح سعر الاشتراك الشهري في هذه السرعة 83 شيقلا بدلا من 109 شواقل.

ولفتت إلى ان سعر سرعة خط النفاذ حتى 4 ميجا بلغ 55 شيقلا، بدلا من 58 شيقلا، وسعر السرعة حتى 24 ميجا 112 شيقلا بدلا من 115 شيقلا، والسرعة حتى 30 ميجا 129 شيقلا بدلا من 138 شيقلا، والسرعات حتى 50 ميجا 138 شيقلا بدلاً من 150 شيقلا، وحتى 100 ميجا 150 شيقلا بدلا من 155 شيقلا.

وأعلنت الوزارة عن توفير عدة حزم خدمات مضافة مجانية للمواطنين خاصة بمشتركي الهاتف الثابت وحددت الوزارة مبلغ أقصاه 49 شيقلا (غ. ش.ض) أجرة تركيب الهاتف الثابت بدلاً من 99 شيقلا.

وحددت أربع حزم مجانية للمشتركين بحيث يمكنهم الاختيار بينها وهي؛ 375 دقيقة اتصال مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت المحلية، والحزم الثانية: 50 دقيقة اتصال مجانية شهريا على شبكات الهاتف المحمول المحلية، و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت، اما الثالثة فهي 20 دقيقة اتصال دولي مجانية شهريا، و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهريا على شبكة الهاتف الثابت، والحزم الرابعة هي خدمة كاشف الرقم والمكالمة الجماعية والبريد الصوتي مجانا، و75 دقيقة اتصال محلية مجانية شهرياً على شبكة الهاتف الثابت.