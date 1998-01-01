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إصابة ٦ شبان برصاص الاحتلال في غزة والضفة

الأحد 01 أبريل 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ٦ شبان برصاص الاحتلال في غزة والضفة



غزة / سما /

أصيب 4 شبان، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للمواطنين على حدود قطاع غزة.

واطلق  الجنود  النار تجاه تجمعات مسيرات العودة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة 3 شبان بجروح متفاوتة في أوقات متقاربة.و أنه تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

فيما أصيب شاب رابع جراء إطلاق النار على تجمعات المواطنين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ويتوافد العشرات من المواطنين  لليوم الثالث على التوالي إلى خيام العودة المنصوبة قرب الحدود استعدادا للمسيرة الكبرى التي ستقام في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

واصيب شابان برصاص الاحتلال الى جانب اصابة العشرات بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات قرب جامعة القدس في بلدة ابو ديس، واطلاق الاحتلال الرصاص والقنابل داخل حرم الجامعة.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني اصابة شاب برصاصة مطاطية فوق عينه، وآخر برصاصة مطاطية في صدره واصابته خطيرة.

#إصابة #غزة #الاحتلال

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