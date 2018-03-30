غزة: التجمع: (60) انتهاكاً "إسرائيلياً" بحق الصحفيين خلال آذار الماضي

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أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، أن الانتهاكات والاعتداءات والجرائم "الإسرائيلية" بحق الصحفيين الفلسطينيين تواصلت في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، حيث سجلت وحدة الرصد في التجمع الاعلامي الفلسطيني نحو (60) انتهاكاً "إسرائيلياً".

وأوضح التجمع الإعلامي في تقرير الحريات الصادر عن التجمع الإعلامي الفلسطيني عن شهر مارس 2018، أن الاعتداءات الاسرائيلية خلال شهر آذار الماضي تنوعت بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر والتهديد واستهدافهم بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومنعهم من السفر والتغطية والتضييق على عملهم.

وتمثلت الانتهاكات الإسرائيلية باعتقال (3) صحفيين وهم: بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس- لازال معتقلاً، وطالبة الاعلام علا مرشود من مخيم بلاطة- نابلس، لازالت معتقلة، ومصور موقع "معاً" الإخباري الإلكتروني أكرم العمور تم الافراج عنه لاحقا.

كما احتجزت قوات الاحتلال (6) صحفيين: طاقم فضائية الغد في الخليل، طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل أحمد شاور والمصور طارق أبو زيد، ومصوّر فضائية "معاً" الفلسطينية محمد حمامرة في بيت لحم، مصوّر تلفزيون "فلسطين" ثائر فقوسة في الخليل.

فيما أصيب (4) صحفيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وهم: مصور وكالة "رويترز" عادل أبو نعمة وأصيب برصاصة معدنية في ساعده الأيمن، ومصور وكالة "الاسيوشيتدبرس" نجيب الرازم وأصيب برصاصة مطاطية بالقدم، ومصور تلفزيون فلسطين في محافظة قلقيلية محمد عناية، وأصيب برصاصة معدنية باليد، والمصور عصام الريماوي بقنبلة غاز أصابته في ساعده الأيسر.

بينما أصيب (5) صحفيين برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم مسيرات العودة بغزة، وهم: محمود مدوخ من طاقم "ميديا تاون"، ومراسل موقع أخبار فلسطين محمود مرتجي، والمصورين الصحفيين أحمد معمر وأحمد قفة ، والصحفي محمد جودة، بينما أصيب نحو (10) آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك تم رصد حالة منع من السفر، حيث منعت سلطات الاحتلال مدير البرامج العامة في فضائية "القدس" الصحافي نواف العامر من السفر على معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، "لأسباب أمنية".

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فقد تصاعدت تلك الانتهاكات وخاصة تلك المتمثلة في سياسة الاستدعاء والاحتجاز، حيث تم رصد (9) انتهاكات فقط بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، تمثلت في احتجاز الاجهزة الأمنية في قطاع غزة كل من مصوّر ومحرّر موقع "بوابة الهدف" الإلكترونية محمود زغبر، والمصوّر الصحافي الحرّ إيهاب فسفوس، ومصوّر تلفزيون "فلسطين" الرسمي محمد العرابيد ومصوّر صحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية محمود إكّي لعدة ساعات، فيما عرقلت عمل مصوّر فضائية النجاح المحلية نضال الوحيدي، بعد الانفجار الذي تعرّض له موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد لله في شمال القطاع، بينما استدعت الاجهزة الأمنية في الخليل الصحافي الحرّ مصعب شاور لعدة ساعات وأخضعته للتحقيق.

أما محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف، فقررت تأجيل قرارها بشأن قضية مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحافي جهاد بركات إلى 24 أيار/مايو المقبل، وهذه أول جلسة بعد استئناف النيابة العامة قرار محكمة الصلح في 9 كانون الثاني/يناير الماضي، والقاضي بتبرئته من تهمة التواجد في ظروف مشبوهة.

وفي الوقت الذي أجلت فيه محكمة الصلح في جباليا شمال قطاع غزة، محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة إلى الثالث من أيار/مايو المقبل، بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا"، قررت محكمة الصلح في نابلس تحويل مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد، الذي يحاكم بتهمة "إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة" و"الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة"، إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وفيما يلي أبرز تلك الانتهاكات:

أولا: الانتهاكات الإسرائيلية:

٢/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف المصور عصام الريماوي بقنبلة غاز أصابته في ساعده الأيسر، خلال تغطيته مسيرة في بلعين غرب رام الله.

٩/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز طاقم فضائية الغد (المراسل رائد الشريف ومصوره) في الخليل لمدة 40 دقيقة، وذلك لمنعهم من تصوير وتوثيق جرائم الاحتلال في بلدة بيت عوا بمحافظة الخليل وأجبرتهم على مغادرة المنطقة فورا يمنع التواجد بها.

٩/٣/٢٠١٨: إصابة مصور "رويترز" عادل ابو نعمة برصاصة معدنية، أثناء المواجهات التي اندلعت على مدخل اريحا الجنوبي بين شبان وقوات الاحتلال.

٩/٣/٢٠١٨: شرطة الاحتلال تمنع الصحافيّين الفلسطينيين من تغطية الماراثون الإسرائيلي في شارع المصرارة في مدينة القدس، وكذلك منعتهم من تصوير الماراثون الفلسطيني الذي أقيم بالتوازي معه.

١٢/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل طالبة الإعلام علا مرشود (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائها للمقابلة.

١٣/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل أحمد شاور والمصور طارق أبو زيد حوالي ساعة، على حاجز عسكري قرب مدينة نابلس وأجبروهم على حذف المشاهد التي تم تصويرها على الكاميرات.

١٤/٣/٢٠١٨: سلطات الاحتلال تمنع مدير البرامج العامة في فضائية "القدس" الصحافي نواف العامر من السفر على معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، "لأسباب أمنية".

١٥/٣/٢٠١٨: إصابة مصور وكالة "الاسيوشيتدبرس" نجيب الرازم برصاصة مطاطية بالقدم خلال تغطيته المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

١٧/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز مصوّر فضائية "معاً" الفلسطينية محمد حمامرة وأطلقت سراحه بعد نحو خمس ساعات.

٢٣/٣/٢٠١٨: إصابة مصور تلفزيون فلسطين في محافظة قلقيلية محمد عناية برصاصة معدنية باليد أثناء تغطيته المواجهات في قرية كفر قدوم .

٢٣/٣/٢٠١٨: سلطات الاحتلال تعتقل مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق، وذلك لدى وصوله معبر الكرامة أثناء عودته من السّفر، بعد استلامه جائزة الشباب العربي المتميز في المجال الإعلامي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ومشاركته في أعمال الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين في لبنان.

٢٣/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعتقل مصور موقع "معاً" الإخباري الإلكتروني أكرم العمور يوماً واحداً، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين أهالي بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

٢٤/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تحتجز مصوّر تلفزيون "فلسطين" ثائر فقوسة لمدة نصف ساعة، لمنعه من تصوير قيام أهالي قرية التواني في جنوب الخليل بزراعة أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

٢٥/٣/٢٠١٨: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمراً بمنع المعتقل الصّحفي بكر عبد الحق من الالتقاء بمحاميه.

٢٦/٣/٢٠١٨: محكمة "سالم" العسكرية الاسرائيلية، تمد توقيف مراسل فضائية فلسطين الصحفي بكر عبد الحق من مدينة نابلس، لمدة ١١ يوماً، بذريعة استكمال التحقيق.

٢٧/٣/٢٠١٨: محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية تؤجل محاكمة مقدّم الأخبار في فضائية "النجاح" الصحافي رغيد طبسية إلى الثالث من حزيران / يونيو المقبل، بعد الإفراج عنه في ٢٢ آذار الحالي بغرامة مالية باهظة وشروط صعبة.

٢٨/٣/٢٠١٨: إدارة "الفيسبوك" تغلق الصفحة الرسمية والاحتياطية لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) وكذلك الصفحة الرسمية لموقع بوابة الهدف الإخبارية، والعديد من الحسابات الشخصية لنشطاء فلسطينيين.

٣٠/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تعلن منطقة المدخل الشمالي للبيرة منطقة عسكرية مغلقة وتطالب الصحافيين بالمغادرة وتطلق القنابل الغازية والصوتية تجاههم.

٣٠/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف الصحافيين وتطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

٣٠/٣/٢٠١٨: إصابة المصورين الصحفيين أحمد معمر وأحمد قفة برصاص القناصة الإسرائيليين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة خلال تغطية فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

٣٠/٣/٢٠١٨: اصابة الصحفي محمد جودة بقنبلة غاز وتم إسعافه بشكل فوري من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمكان خلال تغطيته فعاليات مسيرات يوم الأرض والعودة وسط القطاع.

30/3/2018: إصابة عدد من الصحفيين بحالات اختناق خلال تغطيتهم فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

٣١/٣/٢٠١٨: إصابة مراسل فضائية الغد رائد الشريف بحالة اختناق خلال تغطيته المواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

٣١/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تستهدف المصورين الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال تغطية المواجهات وسط مدينة الخليل.

٣١/٣/٢٠١٨: قوات الاحتلال تمنع الطواقم الإعلامية من التواجد في منطقة المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وتجبرهم وسط اطلاق قنابل صوتية على المغادرة من المكان.

٣١/٣/٢٠١٨: الاحتلال يستهدف الصحفيين والطواقم الإعلامية بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم فعاليات اليوم الثاني من مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

31/3/2018: إصابة الصحفيين محمود مرتجى، ومحمود مدوخ برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم فعاليات اليوم الثاني من مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

ثانيا: تفاصيل الانتهاكات الداخلية:

٦/٣/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية ( جهاز الأمن الداخلي) في مدينة خانيونس، تحقق مع المصوّر الصحافي الحرّ إيهاب فسفوس بعد استدعائه، إثر إعداده ونشره تقريراً صحافياً عن تجاوزات قامت بها بلدية قرية بني سهيلا شرق خانيونس.

٢٢/٣/٢٠١٨: محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف، تؤجل قرارها بشأن قضية مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحافي جهاد بركات إلى 24 أيار/مايو المقبل. يشار الى أن هذه أول جلسة بعد استئناف النيابة العامة قرار محكمة الصلح في 9 كانون الثاني/يناير الماضي، والقاضي بتبرئته من تهمة التواجد في ظروف مشبوهة.

٢٠/٣/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز المخابرات) في الخليل، يستدعي ويحقّق مع الصحافي الحرّ مصعب شاور، على مدى يومين متتاليين، عن عمله الصحافي وما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

٢٤/٣/٢٠١٨: الاجهزة الأمنية الفلسطينية (المباحث العامة) في مدينة غزة، تحتجز مصوّر ومحرّر موقع "بوابة الهدف" الإلكترونية محمود زغبر، إثر تغطيته اعتصامات طلاب جامعة الأزهر احتجاجاً على اجراءات إدارة الجامعة بحق الطلبة.

٢٦/٣/٢٠٢٨: الأمن الخاص بجامعة الأزهر في مدينة غزة، يمنع مراسل فضائية "الكوفية" باسل العطار من تغطية اعتصامات طلاب الجامعة التي انطلقت احتجاجاً على إجراءات الإدارة بحقهم.

٢١/٣/٢٠١٨: محكمة الصلح في جباليا شمال قطاع غزة، تؤجل محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة إلى الثالث من أيار/مايو المقبل، بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

١٣/٣/٢٠١٨: محكمة الصلح في نابلس تقرر تحويل مراسل فضائية "الأقصى" الصحافي طارق أبو زيد، الذي يحاكم بتهمة "إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة" و"الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة"، إلى محكمة الجنايات الكبرى.

١٣/٣/٢٠١٨: الأجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز الأمن والحماية) في قطاع غزة، يحتجز مصوّر تلفزيون "فلسطين" الرسمي محمد العرابيد ومصوّر صحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية محمود إكّي لعدة ساعات، فيما عرقلت عمل مصوّر فضائية النجاح المحلية نضال الوحيدي، بعد الانفجار الذي تعرّض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله في شمال القطاع.