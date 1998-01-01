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الحمد الله يطلع وفدا من جامعة الدول العربية على أخر التطورات السياسية

الأحد 01 أبريل 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، الوفود العربية المشاركة في دورة وإدارة المهرجانات الرياضية، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، برئاسة مدير إدارة الشباب والرياضة في الجامعة العربية عبد المنعم الشاعري، وحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  اللواء جبريل الرجوب.

واطلع رئيس الوزراء الوفد على أخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، والتي كان أخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 15 مواطن ومئات الجرحى.

وجدد الحمد الله تأكيده على أهمية الزيارات العربية والإسلامية إلى فلسطين، داعيا إلى مزيد من هذه الزيارات لما تمثله من دعم لصمود أبناء شعبنا وثباتهم على أرضهم.

من جانبه قدم الوفد باسم جامعة الدول العربية التعازي لقيادتنا وشعبنا بشهداء يوم الأرض الذين ارتقوا أول أمس في قطاع غزة، معربين عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال.

#رامي الحمد الله #جامعة الدول العربية

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