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الشرطة تتلف 70 مركبة غير قانونية في الخليل

الأحد 01 أبريل 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أتلفت الشرطة اليوم 70 مركبة غير قانونية خلال حملة نفذتها في بلدة اذنا غربي الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمرارا للجهود المبذولة في القضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية ووضع حد لانتشارها وما تسببه من خطورة على حياة المواطنين , فقد نفذت الشرطة حملة على هذه المركبات ببلدة اذنا وأتلفت 70 مركبة غير قانونية  .

وأضاف البيان بأن اتلاف هذه المركبات جاء بعد فحصها من قبل جهة الاختصاص والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرق العامة بالإضافة لعدم وجود أوراق تسجيل فلسطينية لها بدائرة السير .

وناشد البيان الاخوة المواطنين الى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والتخلص من مركباتهم غير القانونية حفاظا على سلامتهم , مؤكدا ان الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا .

#الشرطة

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