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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة

الأحد 01 أبريل 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية أربعة مواطنين من بلدة الخضر في بيت لحم ومخيم العروب.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين من بلدة الخضر جرى اعتقالهما وهما: حمزة محمود الوحش (16 عاماً) وشقيقه مهند (18 عاماً)، كما جرى اعتقال لمواطنين من مخيم العروب وهما: أحمد أمجد جوابره، ومحمود يوسف ماضي.

وأشار نادي الأسير إلى قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين نحو (24) مواطناً من عدة محافظات بينهم الطفلان حاتم ابو رميله عشرة أعوام، وشقيقه أمير ثماني سنوات وذلك من بلدة بيت حنينا في القدس حيث جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

#نادي الأسير

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