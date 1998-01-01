الشبيبة تنظم محاضرة حول مكانة القدس الدينية والتاريخية في بلدة عزون

قلقيلية / سما /

نظمت حركة الشبيبة الطلابية في إقليم قلقيلية/ الذراع الطلابي لحركة فتح، محاضرة حول مكانة القدس الدينية والتاريخية، في مدرسة ذكو عزون الثانوية، واستضافت فيها احمد طاهر عودة مستشار محافظ قلقيلية، وبمشاركة وحضور ابو سائد قواس مسؤول حركة الشبيبة الطلابية في حركة فتح إقليم قلقيلية، وعبد اللطيف رضوان مدير المدرسة.

رضوان رحب بالحضور، شاكرا حركة الشبيبة الطلابية على استهدافها لطلبة المدرسة بهذه المحاضرة التوعوية الهامة، والتي تبرز تاريخ القدس العريق وهويتها العربية والاسلامية، وتفند ادعاءات الاحتلال البغيض.

اما المحاضر عودة فقد استعرض مع الحضور تاريخ القدس منذ اقدم العصور، وهويتها العربية الفلسطينية، والحق التاريخي والديني فيها، وفند ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تهويدها من خلال اقتلاع اهلها وسرقة تاريخها وتشويه جغرافيتها، وشدد عودة على اهمية دور الاجيال الشابة وطلبة المدارس في الحفاظ على الارث التاريخي والثقافي والديني للقدس العربية، والدفاع عن ارثها الحضاري، وهويتها العربية الفلسطينية..

من جانبه شكر قوّاس أدارة المدرسة وطاقمها التدريسي على الجهود التي تقدمها في إطار رفع مستوى الوعي الوطني وعلى التعاون والشراكة مع حركة الشبيبة الطلابية، موضحا ان تنفيذ المحاضرة يأتي ضمن سلسلة محاضرات وورش عمل توعوية لحركة الشبيبة في المدارس، لتعزيز الوعي الوطني، وتعميق الانتماء.