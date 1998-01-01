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6 صفات للمرأة القادرة على الإيقاع بأي رجل

الأحد 01 أبريل 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 صفات للمرأة القادرة على الإيقاع بأي رجل



وكالات / سما /

هل رأيت قبل ذلك امرأة مفعمة بالثقة بالنفس وقادرة على جذب كل من حولها؟ من المؤكد أنك بحثت في مخيلتك عن سر هذه المرأة هل هو جمالها، أم جمال روحها أم مجرد كاريزما.

اليوم سنجيب لكِ عن هذا السؤال بتحديد الصفات الأساسية للمرأة الجذابة التي تستطيع أن توقع بأي رجل في حبها.

– متصالحة مع نفسها:

أول صفة في المرأة القادرة على إيقاع أي رجل في حبها هي أن تكون متصالحة مع ذاتها، تعرف عيوبها ولكنها لا تكرها لا ترى أي نقص في شخصيتها، لديها الثقة التي تجعلها تقول كلمة “لا” لأي شئ لا يناسبها.

– تعرف أنها محبوبة:

جزء من التصالح مع الذات هو أن تحبي نفسك وتدركي أنها تستحق هذه المحبة، كوني دائما محبة للأنثى التي بداخلك.

– التواصل مع نفسك:

كوني دائما على تواصل مع نفسك وثقي في شعورك من دون شكوك وخاصة صوتك الداخلي ومخاوفك، وفري دائما وقت لنفسك للاعتناء بها والاسترخاء والتواصل الروحي.

– تذكري أنكِ مصدر الحياة:

من الأشياء التي تعزز ثقة أي امرأة بذاتها أن تتذكر دائما أن الله جعلها مصدر الحياة على هذه الأرض، فهي من تلد وتمنح الحياة لأبنائها.

– الشعور بالثقة:

يجب أيضا أن تشعري دائما بأن كمالك يأتي بداخلك، ولا تحتاجي رجل لكِ لتكوني امرأة كاملة، فالرجل جزء مهم في حياتك ولكن عدم وجوده لا ينتقص منكِ.

– لا تخفي حقيقتك:

احذري أن تقومي برسم شخصية غير شخصيتك الحقيقة، فلا يوجد أي وضع يجعلك تخدعي نفسك، وشخص آخر لمجرد أن تجعليه يحبك.

#صفات #الثقة

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