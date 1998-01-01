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تنورة "الكيس الورقي" موضة صيف 2018

الأحد 01 أبريل 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنورة "الكيس الورقي" موضة صيف 2018



وكالات / سما /

تتربع تنورة الكيس الورقي "Paperbag Skirt" على عرش الموضة في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة مريحة ولافتة للأنظار.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن تنورة "الكيس الورقي"، كما يتضح من اسمها، تنورة ذات وسط يُضم مثل الكيس الورقي، وغالباً ما تشتمل على حزام لضم الوسط.

وتمتاز هذه التنورة بأنها تناسب كل امرأة وتمنح الوسط مظهراً نحيفاً، فضلاً عن الإحساس بالراحة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن التنورة  تتناغم مع القطع الفوقية ذات القصّة الضيقة، التي تساير خطوط الجسم، مع مراعاة إدخال القطعة الفوقية في التنورة لخلق تباين مثير يخطف الأنظار. 

#الكيس الورقي #تنورة

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