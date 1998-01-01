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موضة السراويل الفضفاضة تعود بقوة هذا الصيف

الأحد 01 أبريل 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
موضة السراويل الفضفاضة تعود بقوة هذا الصيف



وكالات / سما /

يمثل سروال "بالازو" (Palazzo) نجم الموضة النسائية في صيف 2018 ليمنح المرأة إطلالة مريحة ولافتة للأنظار.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن بنطال "بالازو" هو بنطال طويل يصل إلى الأرض ويمتاز بقصّة واسعة وفضفاضة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة ومظهراً رشيقاً، مشيرة إلى أنه يغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة.

 

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بنطال "بالازو" يزهو هذا الموسم بالألوان الصارخة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي أو يزدان بمطبوعات غنية بالألوان.

ويتناغم بنطال "بالازو" مع الأحذية ذات الكعب العالي، حيث إنها تعمل على تأكيد المظهر الرشيق للسيقان، فضلا عن إطالة السيقان بصريا، وهو أمر مهم للمرأة قصيرة القامة بصفة خاصة. 

#موضة #السروايل

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