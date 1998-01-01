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سناب شات تطرد 100 موظف في قطاع الإعلانات

الأحد 01 أبريل 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سناب شات تطرد 100 موظف في قطاع الإعلانات



وكالات / سما /

جولة جديدة من تسريح الموظفين حصلت في شركة سناب حيث شملت 100 موظف يعملون في مجال الإعلان.

وبحسب عمران خان رئيس الاستراتيجيات في شركة سناب أنه تم الطلب من المدراء الكبار التدقيق في فرق العمل لديهم والتأكد من الاستخدام السليم للموارد لتحقيق هدف الشركة، وهذا الكلام معناه حذف الوظائف وتسريح الموظفين الذين لا تحتاج إليهم بشدة حالياً.

وكانت سناب قد سرّحت 120 مهندس مطلع الشهر الجاري في تركيزها لتخفيف عدد العاملين في قطاعي الهندسة والمحتوى. وأثيرت أقاويل سابقة حول توظيف سناب بشكل مفرط لتعزيز عمل الشركة في مجالي الإعلانات وإطلاق منتجات جديدة وذلك لمحاولة منافسة الكبار فيس بوك و قوقل.

لكن بعد صدور النتائج المالية الرسمية لم تحقق سناب نمو مرضي في العائدات لثلاثة أرباع مالية متتالية، ما دفع الشركة لتغيير طريقة بيع الإعلانات والتحول إلى النظام الإلكتروني للمزايدة للوصول لعدد أكبر من المعلنين وهو ما أدى بدوره لانخفاض أسعار الإعلانات بشكل كبيرة مقارنة مع الطريقة التقليدية.

جولة التسريحات الجديدة ركزت على مجال الإعلانات بسبب الاعتماد على الطريقة الآلية في إنشاء الحملات وتحديد الأسعار والتفاوض والمزايدة.

يذكر أن هذه ثالث مرة تقوم فيها سناب بتسريح الموظفين خلال العام. وترغب الشركة بتحقيق الأرباح بنهاية هذا العام بالتالي تسريح العمالة وتوفير مصاريفها جزء من تحقيق الهدف.

#سناب شات #الإعلانات #طرد

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