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ماذا يعني أن تحذف "حساب غوغل"؟

الأحد 01 أبريل 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يعني أن تحذف "حساب غوغل"؟



وكالات / سما /

تستخدم شركة غوغل بيانات المستخدمين وتحليلاتها لتحقيق الأرباح ، وبما أن جميع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد تقريبًا من عملاء غوغل فإن كيفية حذف الحساب من غوغل.

ومن المعروف أن تنزيل المستخدم لبياناته لا يؤدي إزالتها، وإنما يمنحه نسخة من كل شيء لسجلاته الخاصة، ولمسح كل البيانات يحتاج المستخدم إلى اتباع الخطوات السهلة التالية:

- انتقل إلى صفحة حذف حسابك في جوجل وسجّل الدخول إذا طُلب منك ذلك.

- اقرأ بعناية تفهم ماذا يعني حذف الحساب، ثم اضغط على رابط الحذف.

وكما ستخبرك غوغل أنه لا يمكنك استخدام هذا الحساب مرة أخرى، وهذا يعني أن المستخدم سيفقد أي عمليات شراء أجراها من خلال غوغل بلاي أو سوق كروم الإلكتروني، ولن يتمكن من تسجيل الدخول إلى هاتف أندرويد أو كروم بوك، إذا لم تكن قد نسختها أو نزّلت جهات اتصالك كما أن التقويم سيختفي أيضًا، وفقا لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".

ويستغرق الأمر حوالي أسبوعين حتى يتم تنفيذ طلبك عبر النظام، لذلك لا تستمر في استخدام الحساب بعد بدء العملية، أما إذا غيرت رأيك قبل مسح البيانات، فيمكنك الاتصال بشركة جوجل وقد تتمكن من إيقاف العملية ولكنها لا تقدم أي ضمان.

بعد اكتمال حذف الحساب، ستفقد إمكانية الوصول إلى البيانات التي تم تخزينها لذلك ستحتاج إلى التأكد من قيامك بإفراغ حسابك في غوغل درايف وتخزين بياناتك الشخصية في مكان ما.

لكن يجب معرفة أنه يتم تخزين نشاط البحث وتصفح الإنترنت بشكل منفصل عن بيانات حسابات المستخدم في غوغل، لذا ينبغي حذفها بشكل منفصل، والعملية تشبه إلى حد كبير عملية حذف الحساب.

فأولا، يجب الذهاب إلى صفحة "نشاطي" وتسجيل الدخول إذا طُلب من المستخدم ذلك.

بعدها، بالإمكان مراجعة البيانات المخزنة هناك أو اختيار حذف جزء منها بدلاً من حذفها كلها.

في الخطوة الثالثة، يجب الضغط على خيار حذف النشاط ، ثم اختيار حذف حسب التاريخ.

وأخيرا، يتم النفر على سهم القائمة المنسدلة واخيار "جميع الأوقات"، قبل الضغط على "احذف".

#حساب غوغل #الحذف

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